An der GS Ernst Wille in Frankefelde in Magdeburg ist eine Bombendrohung eingegangen. Die Schule wird von Einsatzkräften untersucht. Auch ein Sprengstoffspürhund ist im Einsatz.

Bombendrohung an GS Ernst Wille in Magdeburg: Sprengstoffspürhunde vor Ort

Magdeburg. - Eine Bombendrohung ist an der Gemeinschaftsschule Ernst Wille in Frankefelde in Magdeburg eingegangen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach soll bereits in der Nacht eine E-Mail an die Schule geschickt worden sein. Der Wortlaut sei diesmal aber ein anderer als in den Wochen zuvor, in denen mehrfach Drohungen gegen Schulen ausgesprochen wurden. Erst gegen 7.15 Uhr sei die Polizei darüber informiert worden, so ein Sprecher weiter. Sprengstoffspürhunde und zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort.

In der abgesperrten Schule befinden sich demnach aktuell keine Schüler. Diese seien in einem Park nahe der Einrichtung gesammelt worden. Ob der Schultag abgesagt werden müsse, werde sich noch zeigen, heißt es von Seiten der Beamten.

Zwischen der Adolf-Jentzen-Straße und dem Eichplatz ist wegen der Bedrohungslage eine Vollsperrung eingerichtet worden. Die Polizei empfiehlt Autofahrern, eine Umleitung über den Eichplatz, die Halberstädter Chaussee und die Adolf-Jentzen-Straße zu nehmen.