Erneut sind an mehreren Thüringer Schulen Bombendrohungen eingegangen. Wie viele genau betroffen sind, ist noch unklar. Das ist nicht das erste Mal in den letzten Wochen.

Erfurt - An mehreren Thüringer Schulen sind heute Morgen Bombendrohungen eingegangen. Bislang seien mindestens zwei Schulen in Erfurt, eine in Gräfenroda (Ilm-Kreis) eine in Gera und eine in Jena betroffen, teilte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion mit. Es können jedoch noch weitere Schulen dazukommen. In welcher Form die Drohungen eingegangen sind, ist bislang nicht bekannt. Zu den genauen Maßnahmen sollen noch Informationen folgen.

In den letzten Wochen kam es bereits mehrfach zu Bombendrohungen an Thüringer Schulen. Erst vor rund einer Woche erhielten insgesamt 13 Schulen Bombendrohungen über einen Mailverteiler. Nach Durchsuchungen der Polizei wurde Entwarnung an allen betroffenen Schulen gegeben.