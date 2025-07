Ein unbekannter Mann ist in einem Laden in Eisleben handgreiflich geworden. Wie es dazu kam.

Am Eisleber Markt: Dieb schlägt Geschäftsinhaber

Die Polizei wurde zu einem Einsatz am Eisleber Markt gerufen.

Eisleben/MZ/DKA. - Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am späten Freitagnachmittag zu einem Übergriff in einem Geschäft in Eisleben gekommen ist.

Ein unbekannter Mann hatte in einem Geschäft am Eisleber Markt Kinderbekleidung von einem Warenträger genommen und wollte damit den Laden verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Der 57-jährige Geschäftsinhaber bemerkte den Diebstahl und folgte dem Mann. Als er ihn einholte, schlug der Dieb auf den Mann ein, teilt die Polizei mit. Trotzdem konnte der Geschäftsinhaber dem Täter die Kleidungsstücke wieder entreißen.

Der Dieb floh ohne Beute. Der Ladeninhaber erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Eine medizinische Behandlung sei zunächst nicht notwendig gewesen, heißt es weiter.

Die Kriminalpolizei ermittelt zum Täter. Erste Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen soll es bereits geben.