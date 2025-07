Was 1925 in Wittenberg Schlagzeilen machte – von Fischgestank bis Mordversuch

Wittenberg/MZ - Was vor 100 Jahren wichtiges in den Zeitungen stand, reicht von Bauarbeiten bis zu Wasserstandsmeldungen: Die Bauarbeiten für die neue städtische Sparkasse in Wittenberg an der Ecke Coswiger- und Juristenstraße (heute Deutsche Bank) begannen im Juli 1925 mit Schachtarbeiten. Dabei machten zahlreiche große Findlinge Mühe.