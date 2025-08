Symbolischer Protest - Demonstranten besetzen Baustelle an der Elbe bei Dessau

Der Protest an der Elbe.

Aken/MZ/RH - Eine Rückstufung der Wasserstraße Elbe haben die Teilnehmer des Internationalen Elbe-Saale-Camps bei ihrem Protest am Mittwoch, 30. Juli, von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) gefordert. In diesem Rahmen haben sie die Baustelle an der Elbe zwischen Aken und Lödderitz symbolisch besetzt.