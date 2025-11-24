Was 1953 als Betriebsausflug begann, ist heute eine eingeschworene Gemeinschaft: Handwerker des Gummiwerks erzählen, warum sie sich bis heute treffen.

Warum sich die Wittenberger Gummiwerker auch nach 72 Jahren noch immer treffen

Die ehemaligen Mitarbeiter des Gummiwerkes Piesteritz treffen sich jährlich, diesmal im Brauhaus Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Die Geschichte der Gruppe, die an einem kalten Herbstabend im Wittenberger Brauhaus zusammenkommt, beginnt vor ziemlich genau 72 Jahren. Damals, im November 1953, trat ein junger Rudi Jarisch seine Arbeit als Rohrleger im Piesteritzer Gummiwerk an. „Es wurde immer fleißig gearbeitet, also musste auch gefeiert werden“, erklärt sein ehemaliger Kollege Volkhard Riedeberger die Idee der Arbeiter, ihre erste Ausfahrt nach Bad Schmiedeberg anzutreten. Damals waren sie nur zu fünft.