Am 8. September spielen Sarah und Thomas Herzer in der Schlosskirche von Wittenberg Mendelssohns Orgelsonaten. Welche Bedeutung der Tag hat und wohin es das Paar bald zieht.

Wittenberg/MZ. - Für Thomas Herzer hat die Zeit der letzten Male begonnen. Ein letztes Mal etwa wird er an einem Tag des offenen Denkmals, der am kommenden Sonntag stattfindet, als Kantor der Schlosskirche Wittenberg ebendort gemeinsam mit seiner Frau ein Konzert an der großen Ladegast-Orgel geben. Ab November tritt der 47-Jährige dann eine neue Stelle in Heide (Schleswig-Holstein) an. Sarah Herzer, 48 und ebenfalls Kantorin an der Schlosskirche, zieht später nach. Der bald zehnjährige Sohn soll noch das Schuljahr hier beenden können.