Das Tenor-Trio „Impulso Tenors“, bekannt aus der TV-Show „The Voice of Germany“, singt am Dienstagnachmittag im Einkaufszentrum Arsenal. Ob solche Aktionen jetzt häufiger geplant sind.

Wittenberg/MZ - Durch das Wittenberger Einkaufszentrum Arsenal hallten am Dienstagnachmittag die Stimmen vom Tenor-Trio „Impulso Tenors“. Laszlo Maleczky, German Gholami und Val Mihelčič, die durch ihre Teilnahme an der TV-Show „The Voice of Germany“ bekannt wurden, präsentierten eine Auswahl ihrer Lieder auf der Aktionsfläche des Einkaufszentrums.

Laszlo Maleczky, German Gholami und Val Mihelčič von den Impulso Tenors singen am Dienstag im Einkaufszentrum Arsenal. (Foto: Jonas Lohrmann)

Mit im Gepäck hatte das Trio ihr neues Album „Passione“, das am 8. November veröffentlicht wurde. Das Trio befindet sich derzeit bundesweit auf Tour durch Einkaufszentren, um Werbung dafür zu machen.

Schon nach den ersten Tönen hatte sich eine große Menschenmenge um die Aktionsfläche versammelt. Auch die Mitarbeiter der umliegenden Geschäfte ließen sich von der Musik anlocken und kamen neugierig heraus, um zu sehen, wer da so kraftvoll und emotional singt.

Der Centermanager Eser Yagmur teilt vor Ort im Gespräch mit der MZ mit, dass solche Aktionen in der Zukunft öfters geplant sein sollen. Zum Abschluss der Veranstaltung gab es eine Autogrammstunde.