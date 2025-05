Coswig/Rosslau/MZ. - Im Hause der Familie Eiserbeck dreht sich seit Jahren schon alles um den jährlichen Wanderplan des „Flämingwandervereins“. „Wir passen sogar unsere Urlaube daran an“, sagt Renate Eiserbeck und schmunzelt. Dieses Jahr haben das Wandern und andere Vereinsaktivitäten sogar einen noch höheren Stellenwert, denn der Coswiger Verein, der ursprünglich in Roßlau gegründet wurde, existiert mittlerweile seit 100 Jahren.

Das Jubiläum macht stolz

In Anbetracht des großen Jubiläums sagt der Vereinsvorsitzende Joachim Eiserbeck: „Ich verspüre schon einen gewissen Stolz, dass ich diesen Verein führen darf und wir schon so lange Mitglieder sind.“ Am 5. Mai 1925 gründete Gustav Bergt in Roßlau den Verein, in den Familien mit Kindern, junge Leute und ältere Bürger eintraten. Nach den Wirren des Krieges war das gewöhnliche Vereinsleben von den Besatzungsmächten nicht mehr gestattet. Daher organisierten sich die Wanderfreunde unter dem Oberbegriff Kulturbund neu.

Erst nach der politischen Wende, am 1. Dezember 1990, kam es im Waldschlösschen in Coswig zur Neugründung des eigentlichen Vereins. 20 Mitglieder waren zu Beginn dabei. Seit 1998 ist Eiserbeck Vorsitzender. „Momentan haben wir 34 Mitglieder“, informiert der Vereinschef. Das habe in den jüngsten Jahren etwas abgenommen, da des Öfteren Mitglieder aus Alters- und Gesundheitsgründen ausgeschieden seien.

„Uns fehlt ein bisschen der Zuspruch von jungen Mitgliedern, so wie das überall bei den Vereinen ist“, sagt er. Das Interesse am Wandern steigt seiner Meinung nach aber auch in der jüngeren Generation. „Das wird langsam wieder“, sagt er, „dabei handelt es sich aber vielmehr um sportliches Wandern.“ Der Flämingwanderverein biete in erster Linie familiäres Wandern an, das mit vielen Informationen gespickt ist.

Eine Wanderung pro Monat

„Wandern ist gut für die Gesundheit“, betont Joachim Eiserbeck und erklärt, dass der Verein in jedem Monat mindestens eine gemeinsame Wanderung organisiert. Die meisten Ausflüge finden im Fläming statt, darauf aber beschränken sich die Mitglieder nicht. „Von der Dübener Heide bis nach Potsdam und vom Jerichower Land bis zur Glücksburger Heide“, sagt Eiserbeck, „das ist unser Hauptwandergebiet.“ Die meisten dieser Wanderungen sind auf maximal zehn Kilometer beschränkt und daher für jeden machbar.

Die Eiserbecks können viele Geschichten und Episoden rund um den Verein und dessen Wanderungen erzählen. „Ich habe noch Bilder mit den Gründungsmitgliedern und uns“, sagt er sogleich und berichtet von langen Wanderungen, die nur in verschiedenen Etappen zu bewältigen waren.

Jede Strecke zweimal

Die Eiserbecks wandern all diese Wege übrigens zweimal ab. Denn natürlich überprüfen sie im Vorfeld die Machbarkeit der Strecke und informieren sich über sämtliche Sehenswürdigkeiten, Landstriche und sogar Findlinge, an denen sie vorbeikommen. In der Regel versuchen sie immer irgendwo gemeinsam einzukehren oder ein Picknick zu veranstalten: „Das fördert die Gemeinschaft“, sagt er.

Am 17. Mai wollen die Mitglieder im Eichenkranz in Meinsdorf nun das Jubiläum richtig feiern. Dafür haben sich die Eiserbecks noch einmal mit der gesamten Historie der Wanderfreunde beschäftigt. Die Eiserbecks freuen sich auf diesen Geburtstag. „Für uns ist der Verein Herzenssache“, sagt sie und er fügt hinzu: „Ich hoffe, dass wir das noch viele Jahre machen können.“

Interessierte können sich jederzeit über den Verein per Mail [email protected] oder per Telefon unter 034903/64536 informieren.