Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Wittenberg hat traditionell zum Neujahrsempfang nach Gräfenhainichen eingeladen. Wer zu Gast war und was dort gesagt wurde.

Neujahrsempfang der MIT Mittelstandvereinigung mit Wirtschaftsminister Sven Schulze in der Paul-Gerhardt-Kapelle

Gräfenhainichen/MZ. - Es ist der 6. Januar, Dreikönigstag, Feiertag. Traditionell hat die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Wittenberg in die Gräfenhainichener Paul-Gerhardt-Kapelle zum Neujahrsempfang geladen. Vorsitzender Harald Kremer begrüßt die Gäste aus Wirtschaft, Politik und Ehrenamt. Als besonderen Gast kann er diesmal den Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, und CDU-Spitzenkandidaten für die anstehende Landtagswahl, Sven Schulze, begrüßen.