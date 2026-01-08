weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neujahrsempfang in Gräfenhainichen: Wahl wirft Schatten voraus

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Wittenberg hat traditionell zum Neujahrsempfang nach Gräfenhainichen eingeladen. Wer zu Gast war und was dort gesagt wurde.

Von Thomas Klitzsch 08.01.2026, 14:00
Neujahrsempfang der MIT Mittelstandvereinigung mit Wirtschaftsminister Sven Schulze in der Paul-Gerhardt-Kapelle
Neujahrsempfang der MIT Mittelstandvereinigung mit Wirtschaftsminister Sven Schulze in der Paul-Gerhardt-Kapelle (Foto: Thomas Klitzsch)

Gräfenhainichen/MZ. - Es ist der 6. Januar, Dreikönigstag, Feiertag. Traditionell hat die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Wittenberg in die Gräfenhainichener Paul-Gerhardt-Kapelle zum Neujahrsempfang geladen. Vorsitzender Harald Kremer begrüßt die Gäste aus Wirtschaft, Politik und Ehrenamt. Als besonderen Gast kann er diesmal den Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, und CDU-Spitzenkandidaten für die anstehende Landtagswahl, Sven Schulze, begrüßen.