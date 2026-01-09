Die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland hat nach den starken Schneefällen am Freitagvormittag den Busverkehr komplett eingestellt. Wie es weitergeht und welche Auswirkungen es bisher noch gab.

Die aktuelle Lage in Bernburg - KVG stellt kompletten Busverkehr ein

Noch bis zum Vormittag war der Citybus in Bernburg unterwegs.

Bernburg/MZ. - Die starken Schneefälle am Freitagmorgen im Salzlandkreis haben erste Auswirkungen auf den Verkehr. Wie die Pressestelle der Kreisverwaltung mitteilte, ist am Vormittag der komplette Busverkehr der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) Salzland aufgrund der Witterungsbedingungen zum Erliegen gekommen.