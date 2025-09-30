Die Gewerbesteuer im Landkreis Wittenberg schwankt stark. Während einige Städte Rekorde verbuchen, haben andere deutliche Einbußen. Wie sich das auswirkt.

Wackelnde Einnahmen aus Gewerbesteuer – was das für Auswirkungen hat

Die Gewerbesteuer ist für viele Städte im Landkreis Wittenberg ein finanzielles Auf und Ab.

Wittenberg/MZ - Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Doch sie schwankt stark mit der Wirtschaft: Geht es den Unternehmen gut, fließt reichlich Geld in die Kassen, in schwachen Jahren schrumpfen die Einnahmen schnell wieder. Wie sich diese Steuer im Landkreis Wittenberg entwickelt und ob dadurch am Ende sogar Angebote für die Bürger gekürzt werden müssen, zeigt ein genauer Blick auf die Kommunen der Region.