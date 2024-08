Vor 100 Jahren eröffnet die Sparkasse ihre Räume am Markt 20. Die Bahn baut an der Brücke über die Elbe. Radiser beschweren sich, dass Automobile den Fußweg nutzen.

Vor hundert Jahren in Wittenberg: Lehrlinge schrotten Auto

Was damals passierte

Wittenberg/MZ. - „Die Arbeiten zum Ausbau der Ehrenhalle haben seit Anfang der Woche begonnen“, vermeldeten das Wittenberger Tageblatt und die Wittenberger Zeitung gleichlautend am 6. August 1924. Damit startete in der Stadtkirche der Lutherstadt zehn Jahre nach Ausbruch des Weltkrieges ein Projekt, einen würdigen Platz des Gedenkens für die gefallenen Wittenberger zu schaffen. Der Raum hinter dem Hauptportal war dafür vorgesehen, das Portal für die Dauer des Umbaus geschlossen. „Hochzeiten halten ihren Einzug durch das nördliche Portal, der sog. Brauthalle“, so die Blätter. Ende August war die Zahl der für die Tafeln angemeldeten Namen auf 637 gestiegen.