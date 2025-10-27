Oktober 1925 Vor 100 Jahren: Umbau des Rathauses in Wittenberg steht bevor
Ein Rathausumbau, neue Verkehrswege, wachsende Industrie: Der Oktober 1925 stand im Zeichen des Aufbruchs. Warum vor 100 Jahren zudem die Pratauer „Elbflutbrücke“ erneuert werden musste.
27.10.2025, 14:00
Wittenberg/MZ. - Der schon lange geplante Rathausumbau in Wittenberg dürfte die Leser des Wittenberger Tageblatts am 13. Oktober 1925 interessiert haben. Das Projekt, das die Stadtväter bereits vor dem Weltkrieg beraten hatten und das durch Krieg und Inflation verschoben worden war, rückte wieder näher. Zu den schon bestehenden Plänen kam der Gedanke auf „einen Repräsentativraum zu schaffen, in dem auch hohe kirchliche Gäste empfangen werden können“. Ein Glockenspiel im Rathausturm soll zur Mittagsstunde „Ein feste Burg“ erklingen lassen.