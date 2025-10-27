Ein Rathausumbau, neue Verkehrswege, wachsende Industrie: Der Oktober 1925 stand im Zeichen des Aufbruchs. Warum vor 100 Jahren zudem die Pratauer „Elbflutbrücke“ erneuert werden musste.

Vor 100 Jahren: Umbau des Rathauses in Wittenberg steht bevor

Eine alte Postkarte aus DDR-Zeit zeigt den Sportplatz auf dem Gelände des südlichen Stadtgrabens mit Blick auf die Altstadt. Vor hundert Jahren wurden die erhöhten Standplätze für Zuschauer geschaffen.

Wittenberg/MZ. - Der schon lange geplante Rathausumbau in Wittenberg dürfte die Leser des Wittenberger Tageblatts am 13. Oktober 1925 interessiert haben. Das Projekt, das die Stadtväter bereits vor dem Weltkrieg beraten hatten und das durch Krieg und Inflation verschoben worden war, rückte wieder näher. Zu den schon bestehenden Plänen kam der Gedanke auf „einen Repräsentativraum zu schaffen, in dem auch hohe kirchliche Gäste empfangen werden können“. Ein Glockenspiel im Rathausturm soll zur Mittagsstunde „Ein feste Burg“ erklingen lassen.