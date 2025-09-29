DRK lädt zur Jubiläumsfeier ein. Seit 2015 unterstützen ehrenamtliche Helfer Geflüchtete verschiedenster Nationen. Warum der Leiterin das nahe geht.

Von kleinen ersten Hilfen und Geflüchteten, die auch selbst mit anpacken

Menschen aus mindestens sechs verschiedenen Ländern feiern gemeinsam im Coswiger Simonetti-Haus.

Coswig/MZ. - Eine kulinarische Weltreise wurde im Vorfeld angekündigt. Verschiedenste Salate, Fataer mit Käse und kurdischem Salat, Bolani, afghanisches Brot, Couscous-Salat mit Kräuterdip und zum Nachtisch Grießkuchen mit Pistazien oder Apple Crumble – das Buffet hält, was versprochen wurde. Genauso international wie die Namen der Speisen sind auch die mehr als 100 Gäste im Saal des Coswiger Simonetti-Hauses.