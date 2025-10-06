Freiheit braucht den Mut, sich für sie einzusetzen, heißt es bei der Festsitzung zu 35 Jahre Deutscher Einheit in Wittenberg. Wer geredet hat und wie Referenten auf die Lage blicken.

Blumen für die Referenten: für Johannes Beleites und Kristin Jahn. Ratsvorsitzende Franziska Buse (r.) übergibt sie.

Wittenberg/MZ. - Freude, Mut und Risiko: Das sei der 3. Oktober für sie, sagte bei der öffentlichen Festsitzung anlässlich des 35. Jahrestages der Deutschen Einheit Kristin Jahn im Wittenberger Stadthaus. Dorthin hatte der Stadtrat am vergangenen Freitag eingeladen, um zu erinnern. Sowohl an den Aufstand vom 17. Juni 1953 als auch an den Herbst 1989 und die Ereignisse, die sich daraus ergaben. Beides, heißt es, stehe für Freiheit, Zusammenhalt und Demokratie.