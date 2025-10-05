Zum Kartoffelmarkt in Mücheln gewinnt der Müchelner Alexander Gensterblum vor Vorjahressieger Knut Lesser den Titel „Kartoffelkönig 2025“. Kerstin Brandt aus Nordhausen setzt sich gegen zwei Kontrahentinnen durch und wird zum dritten Mal in Folge Kartoffelkönigin.

Kartoffelkönig-Wettbewerb in Mücheln: Ein Pokal bleibt in der Stadt im Geiseltal

Alexander Gensterblum (l.) heißt der Müchelner Kartoffelkönig 2025. Kerstin Brandt hat ihren Titel als Kartoffelkönigin verteidigen können. Vorjahressieger Knut Lesser (2.v.r.) und Teilnehmer René Kakerbeck aus Plauen gratulierten den beiden Gewinnern.

Mücheln/MZ. - Ein bisschen traurig seien sie schon, dass ihr Tuba-Mann Knut Lesser seinen Titel als Müchelner Kartoffelkönig nicht verteidigen konnte, meinten die Musiker der Band „Combo Gurilly“ aus Erfurt. Doch wiederum sei es schön, so die Gruppe, die Freitag auf dem Kartoffelmarkt in der Geiseltalstadt für Unterhaltung sorgte, dass diesmal wieder jemand aus der Region gewonnen hat.