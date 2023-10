Etwa 300 Menschen haben sich in der Lutherstraße in Wittenberg versammelt.

WITTENBERG/MZ. - Neben den Reformationsfeierlichkeiten haben am 31. Oktober in Wittenberg zwei Demonstrationen stattgefunden. Diese Kundgebungen standen unter dem Motto „Reformation 2.0“. Eine Forderung, die aus den Reihen der Wittenberger Montagsdemonstranten hervorgegangen ist und bereits am Reformationstag 2022 propagiert wurde. Bewegten sich damals noch bis zu 2.700 Menschen im Protestzug durch die Stadt, nahmen in diesem Jahr deutlich weniger Menschen an den Demos teil.