Wittenberg/MZ. - Eine junge Frau, die aus Wittenberg stammt, zurzeit aber in einem Therapiezentrum in Hessen lebt und arbeitet, ist am Montag vor dem Amtsgericht des Diebstahls schuldig gesprochen worden. Unter Einbeziehung einer früheren Strafe wurde sie zu zehn Monaten Freiheitsentzug verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Die Rede ist von Beschaffungskriminalität, um die Drogensucht zu finanzieren.

Die Mutter dreier Kinder ist mehrfach einschlägig vorbestraft. Zu den Eintragungen im Zentralregister zählen allerdings auch Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und der Besitz von Betäubungsmitteln. Im konkreten Fall soll sie in einem Geschäft im Wittenberger Einkaufszentrum „Arsenal“ Waren im Wert von 85 Euro eingesteckt und nicht bezahlt haben.

Geleugnet wird das nicht „Man kann es kurz machen: Es war so“, sagte Verteidiger Tobias Sacher vor Gericht. Er verwies aber auch darauf, dass sich seine Mandantin bereits seit einem Jahr in Therapie befinde und dass sie sich seit längerem nichts mehr habe zuschulden kommen lassen, „nach langer Suchtmittelabhängigkeit“. Die Therapie werde übrigens etwa zwei Jahre dauern.

Die Verhandlung – um zu erscheinen, musste die Angeklagte eine Anreise von knapp 500 Kilometern zurücklegen – war schnell vorbei. Die Staatsanwaltschaft forderte angesichts der zahlreichen Vorstrafen eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, unter Einbeziehung des vorausgegangen Urteils zehn Monate: „Auch als Warnung.“ Gewürdigt wurden das Geständnis und eine positive Sozialprognose mit Blick auf die bisher durchgehaltene Therapie. Verteidiger Sacher schloss sich an: „Meine Mandantin führt jetzt ein drogenunabhängiges Leben. Die Drogen waren ja die Ursache.“

Das Urteil lautet wie eingangs erwähnt: zehn Monate, die Bewährungszeit liegt bei zwei Jahren. Richter Ronald Waltert würdigte die Anstrengungen der jungen Frau: „Ein Jahr ohne Rückfall, das ist schon eine Leistung. Es freut mich, dass Sie offenbar die Kurve gekriegt haben.“