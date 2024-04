Für 30.000 Euro sind Fachleute zur Prüfung der Brücke am Abzweig der B2 in Richtung Pratau vor Ort.

Wittenberg/MZ. - Die Elbebrücke auf der B2 in Wittenberg wird derzeit genauer in Augenschein genommen. Im Rahmen der Hauptprüfung, die, wie Oliver Grafe von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt informiert, alle sechs Jahre stattfindet, sind derzeit Fachleute dabei, den Zustand der Brücke genauer zu untersuchen. Das ist auch der Grund für die Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs seit Montagvormittag.

Am Donnerstagnachmittag sollen die ersten Arbeiten beendet sein. „Die Elbebrücke in Wittenberg besteht aus zwei Hohlkörpern aus Stahl. Diese sind begehbar“, erklärt Grafe weiter. Im Anschluss an die derzeit laufenden Arbeiten werden Fachleute die Brücke noch im unteren Teil begehen. „Das findet ohne Verkehrseinschränkungen statt“, wahrscheinlich in der kommenden Woche. Die Hauptprüfung der Brücke kostet mindestens 30.000 Euro, gibt Grafe an. Die Kosten übernimmt das Land im Rahmen der Auftragsverwaltung für den Bund.