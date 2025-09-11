weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Gegenwind Fläming: Verein aus Coswig geht gegen Müll vor

Vereinsvorsitzende Alexandra Biermann zieht ein überraschendes Fazit.

Von Andreas Hübner 11.09.2025, 10:30
Entlang der Straßen wurde aktiv Müll eingesammelt.
Entlang der Straßen wurde aktiv Müll eingesammelt. (Foto: Andreas Birke)

Serno/MZ. - Der Coswiger Verein „Gegenwind Fläming“ ist bekannt dafür, sich gegen Windkraftanlagen in Waldgebieten und gegen die Überlastung der Coswiger Region mit solchen Anlagen starkzumachen. Nun lud der Verein zu einer schlichten Müllsammelaktion ein. Warum? „Weil wir es wichtig finden, nicht nur unsere Satzungsziele zu verfolgen, sondern auch in anderen Bereichen aktiv mit anzupacken“, begründet die Vorsitzende Alexandra Biermann.