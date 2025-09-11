Serno/MZ. - Der Coswiger Verein „Gegenwind Fläming“ ist bekannt dafür, sich gegen Windkraftanlagen in Waldgebieten und gegen die Überlastung der Coswiger Region mit solchen Anlagen starkzumachen. Nun lud der Verein zu einer schlichten Müllsammelaktion ein. Warum? „Weil wir es wichtig finden, nicht nur unsere Satzungsziele zu verfolgen, sondern auch in anderen Bereichen aktiv mit anzupacken“, begründet die Vorsitzende Alexandra Biermann.

