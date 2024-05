Wittenberg/MZ. - Wochenend und Sonnenschein. Zumindest wohl überwiegend. Da bieten sich Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung an. Hier einige mögliche Ziele:

Piesteritz gestaltet am Sonnabend einen Flohmarkt

Zum fünften Mal lädt die Piesteritzer Werkssiedlung zum Flohmarkt auf dem Schillerplatz ein. Neben den Flohmarktständen gibt es auch dieses Mal wieder selbst gebackenen Kuchen der Verkäufer. „Florians Elbbäckerei“ bietet Bratwürstchen und Softdrinks an. Die Denkmal-Oase, die aktiv bei der Planung mitwirkt und die Organisation unterstützt, wird neben Trödel auch Spiele für Kinder anbieten, damit die Eltern in Ruhe stöbern gehen können. Es sind jedes Mal auch neue Verkaufsstände dabei und eine bunte Mischung von allem, für Kind, Haushalt, Garten, Bücher. Von 9 bis 16 Uhr sind am Sonnabend, 4. Mai, alle Interessenten eingeladen, vorbeizuschauen, den familiären Charakter und die gute Laune der Verkäufer zu spüren und zu stöbern.

In Wittenberg wird am Stadthafen zum Flanieren eingeladen

Am Stadthafen kann am Sonnabend, 4. Mai, zwischen Wikana und dem neuen Wohnquartier an der Elbe wieder flaniert und zwischen 13 und 17 Uhr ein buntes Programm vieler Mitwirkender erlebt werden. Musikalisch begleitet wird die diesjährige Veranstaltung von Musikern und Sängern aus der Partnerstadt Göttingen, dem Shanty-Chor der Marinekameradschaft Göttingen. Neben maritimen Klängen wird außerdem der Wittenberger Solokünstler Denny Hertel aufspielen. Mit Livemusik, Getränken und Speisen am Wasser, Marktangeboten, einer Kinderstrecke mit Spiel und Spaß sowie viel Wissenswertem für Jung und Alt lädt dieses kleine Fest zum Verweilen an die Elbe ein.

In Wittenberg gibt es in der Phönix-Theaterwelt eine Kostümmodenschau

In die Phönix-Theaterwelt in Wittenberg wird am Sonntag, 5. Mai, um 15.30 Uhr zur Kostümmodenschau zu Operettenmelodien eingeladen. Seit 2019 bemüht sich der Förderverein der Phönix-Theaterwelt, die wunderschönen Kostüme aus dem Fundus des Mitteldeutschen Landestheaters einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Konzipiert wurde aus diesem Anlass bereits die zweite Modenschau des Vereins, bei dem sich zehn bis zwölf „Models“ mit passender musikalischer Untermalung ihrem Publikum präsentieren. Zu jedem Kostüm gibt es eine passende Geschichte und Informationen zum Hintergrund seiner Entstehung und Aufführung in Wittenberg am hiesigen Theater. Kristina Ackermann moderiert und begleitet musikalisch durchs Programm.

In Roßlau auf der Wasserburg gibt es einen Kreativmarkt

Der kleine Verein Kreativwerkstatt lädt am Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr, auf die Roßlauer Wasserburg bei freiem Eintritt zur Frühjahrspräsentation. So zeigen Schüler in einer großen Ausstellung Bilder, die in der Umgebung der Burg entstanden sind. Die Urban Sketchers laden Interessierte zu einem „malerischen“ Ausflug ein. Mit fantasievollen Gestecken, Topfpflanzen in großer Vielfalt und Deko für Wohnung und Garten „erblüht“ die Burg. Fünfzehn Vereinsmitglieder vieler Gewerke zeigen ihre vielfältigen filigranen oder rustikalen Arbeiten, bei denen die Natur „Pate stand“. Von Alpaka- und Schafwolle über Figürliches aus dem 3D-Drucker, Honig, Kerzen, Kinderbücher aus dem Wiesengrund-Verlag bis zu „Lettlands Köstlichkeiten“ reicht das Angebot von zehn Gästen. Alle Besucher können „Handgemachtes“ erwerben. Es wird mit Groß und Klein gebastelt, Handwerkstechniken werden gezeigt.

Dessau hat auf dem Marktplatz zum Bauernmarkt

Die Stadt Dessau-Roßlau lädt am Sonnabend, 4. Mai, gemeinsam mit dem Verein Regionalmarke Mittelelbe zum traditionellen Bauernmarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ein. Von 8 bis 14 Uhr werden rund 25 Aussteller und Direktvermarkter in der Zerbster Straße abwechslungsreiche regionale Spezialitäten anbieten. Besucher finden auf dem Markt Pflanzen, Kräuter- und Honigvariationen, Marmeladen, aber auch Ofenbrot, Obst und Gemüse. Darüber hinaus wird eine große Vielfalt an Ziegen- und Schafskäse angeboten. Regionale Wurstwaren sowie Räucherfisch runden das Angebot ab. Weiterhin werden handwerkliche Produkte wie Textilien, Körbe, Bürsten und Pantoffel präsentiert.

Konzert in Vockerode und Volkssporttage in Rackith

Zudem gibt es in Vockerode in der Gartenreichkirche, am Sonnabend, 4. Mai, um 17 Uhrein humorvolles Konzert mit Musik und Lyrik, präsentiert von Sopranistin Sibyll Ciel und Pianistin Dorothee Dietz. In Rackith werden auf dem Sportplatz, am Freitag, 3. Mai, ab 17 Uhr, und am Sonnabend, 5. Mai, ab 10 Uhr Volkssporttage gefeiert: unter anderem mit Fußball und Kegeln sowie Kaffeekonzert, Kindershow und Festzeltgaudi mit Partyband Pitchwork.