Wochenen-Empfehlungen für Wittenberg und Umgebung Veranstaltungen in Wittenberg und Umland für 28., 29. und 30 März

Ausflugstipps: Das Angebot reicht von einer Tortentaufe in Pretzsch über eine Oschmann-Lesung in Dessau bis zum Rückblick auf die DDR-Fernseh-Show „Ein Kessel Buntes“ in Rotta.