Wochenend-Empfehlungen: Karnevalisten laden im Landkreis Wittenberg in Säle und auf Straßen ein. Konzerte in Wittenberg, Vortrag zum Hausrotschwanz in Schlaitz und Wozzeck-Opernpremiere in Dessau gibt es außerdem.

Wittenberg/MZ. - Närrisch geht es in der Region schon seit einigen Wochen zu. Doch nun steht das eigentliche Karnevalswochenende an. Denn danach folgt der Rosenmontag. Entsprechend voll gepackt sind die Terminkalender von Funken und Elferräten, von Prinzenpaaren und allen Helfern drumherum. Geplant sind unter anderem in Kemberg und in Kropstädt am Sonnabend große Karnevalsabende, wobei sich beim KKC am Sonntag der Kinderkarneval und am Rosenmontag noch eine Abendveranstaltung anschließen. In Wartenburg wird auch am Samstagabend mit DJ Tom gejubelt, während die Kinder am Sonntag ihren Spaß haben werden. Der Abendgala am Sonnabend in Gräfenhainichen folgt am Sonntag um 14 Uhr der große Rosensonntagsumzug. Bereits um 13.13 Uhr startet am Sonntag der Umzug in Trebitz, nachdem der Trebitzer Carneval Verein am Sonnabend die tollen Tage eröffnet. Am Montag lädt er dann zum Ball. In Reinsdorf gestaltet der RCC am Sonnabend seine zweite Hauptveranstaltung und lädt auch am Rosenmontag zur Party. In Abtsdorf stehen die zweite Hauptveranstaltung am Sonnabend, der Kinderkarneval am Sonntag und der Rosenmontagsball am 3.3. an. Die Elbmooren in Pretzsch steigen in das Wochenende am Sonnabend mit einem großen bunten Abend ein und unterhalten die Besucher am Montag mit einem närrischen Finale, bevor am Dienstag die „Prinzenbeerdigung“ das Publikum anlockt. Söllichau startet in den Sonnabend mit einem Kinderfasching und geht in den Gala-Abend über. Sonntag schließt sich der Rentnerfasching an. In Möhlau lädt der Faschings-Club am Sonnabend zur zweiten Hauptveranstaltung und in Oranienbaum die Ranjnboomer Narrengilde zum Rosenmontagsabend ein. Einen Tanzabend mit Programm gibt es in Elster am Sonnabend und Programmeinlagen zum Rosenmontagsball.

Konzerte mit „Fries“ sowie mit Christina Brudereck und Ben Seipel alias „2 Flügel“ in Wittenberg

Im Stadthaus gastiert am Sonnabend, 1. März, die Gruppe „Fries“. Die Abend-Veranstaltung, die den ersten Achtsamkeitstag an diesem Wochenende in der Stadthalle mit einem Konzert abrundet, ist von 19 bis 22 Uhr avisiert. Um 20 Uhr tritt Ex-„Schulze“-Sänger Frieder Sigloch mit seiner neuen Band Fries auf. Sing-Songwriter-Rocksongs mit Country-Einflüssen und deutschsprachigen Texten werden angekündigt. Die Band spielt Titel aus ihrem ersten Album „Nach dem Happy End geht's weiter“. Am Sonntag, 2.März, um 18 Uhr spielen dann Christina Brudereck und Ben Seipel alias „2 Flügel“ ihr Programm „Goldzwanziger“. Darin wird laut Veranstalter ein Vergleich zwischen den 1920er Jahren und den 2020ern gezogen.

Karten für die Konzerte gibt es unter anderem in Wittenbergs Tourist-Information.

Vortrag zum Hausrotschwanz im Haus am See

Einstimmen auf den Frühling soll diesmal der Heidesonntag. Eingeladen wird dazu ins Informationszentrum für Umwelt und Naturschutz, ins „Haus am See“ Schlaitz am Muldestausee. Thomas Seele, Mitglied in der Fachgruppe Ornithologie des Naturschutzbundes Bitterfeld-Wolfen und Naturschutzbeauftragter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, wird den Frühaufsteher unter den heimischen Singvögeln vorstellen und Fragen beantworten. Es geht um den Hausrotschwanz, den der Nabu zum Vogel des Jahres 2025 gekürt hat. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, um 14 Uhr.

Premiere der Oper Wozzeck in Dessau am Anhaltischen Theater

100 Jahre nach der Uraufführung feiert mit Alban Bergs Oper „Wozzeck“ nach Büchners Woyzeck am Sonnabend, 1. März, 19 Uhr wieder eine große Produktion des Anhaltischen Theaters Dessau Premiere im Rahmen des Kurt-Weill-Fests im Großen Haus. Mit unvergleichlich bewegender Musik stellt Alban Berg in 15 Szenen – jede in einer eigenen musikalischen Form komponiert – das mentale und körperliche Zerbrechen eines mittellosen Menschen in den Fokus. Mit neuen Klangfarben und komplexen Rhythmen nutzt Berg alle zu seiner Zeit verfügbaren musikalischen Mittel, um ein expressionistisches soziales Drama zu zeichnen, das die Figuren von der ersten Szene bis zum Ende drängt und den Zuschauer überwältigt.

Während viele Veranstaltungen des Weill-Festes ausverkauft sind, gibt es für Wozzeck noch Karten, so in der Wittenberger Tourist-Information.