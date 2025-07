Die Stadt Merseburg will die Dürer-Schule nur noch als Grundschule nutzen. Sie hat dem Saalekreis die Sekundarschule gekündigt. Der suchte nach einem Ersatzstandort. Doch jetzt gibt es die überraschende Wende.

Dürer-Schule in Merseburg: Der Saalekreis will nun doch bleiben

Die Dürer-Schule soll künftig reine Grundschule sein. So wünscht es sich zumindest die Stadt Merseburg.

Merseburg/MZ. - „Aus unserer Sicht wäre es charmant, die Dürer-Schule gemeinsam zu nutzen“, sagt Annett Hellwig. Die Worte der Kreissozialdezernentin klingen harmonisch, bergen aber Zwistpotential. Denn: Dass die Stadt Merseburg mit ihrer Grund- und der Saalekreis mit seiner Sekundarschule das Gebäude der Dürer-Schule gemeinsam nutzen, ist der Status quo. Von dem versucht die Stadt wegen steigender Schülerzahlen loszukommen. Vor zwei Jahren kündigte sie dem Kreis für Mitte 2028, verlängerte die Frist später um zwei Jahre. Die Kreisverwaltung suchte nach Neubauplätzen, hatte einen heißen Kandidaten am Hochschulcampus gefunden – und will nun am liebsten doch nicht mehr bauen.