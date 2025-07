Seit drei Jahrzehnten treffen sich einige in der Region bekannte Herren einmal im Monat. Wie es dazu kam und wie sie selbst ihre Treffen sehen, erzählt Gunter Danneberg.

30 Jahre Lichterglanz in Jessen: Die Geschichte eines besonderen Stammtischs

Jessen/MZ. - Es solle Licht werden. Dieser Gedanke stand am Anfang. Daraus hat sich dann schnell ein kleiner, aber illustrer Kreis gebildet, der in diesem Herbst seit 30 Jahren bestehen wird. Denn es sind Männer, die in der Region aufgrund teils ihrer beruflichen, teils ihrer ehrenamtlichen Engagements nicht ganz unbekannt sind. Zurück zum Licht: „Vor 30 Jahren hatte ich den Gedanken, dass man den Jessener Markt zum Heimatfest doch mit Lichterketten gestalten könne“, beginnt Gunter Danneberg zu erzählen. Der Friseurmeister war seinerzeit der Vorsitzende des Schul- und Heimatfestvereins.