Vesta Stas, Ehefrau eines Saale Bulls, betreibt in Halle einen E-Auto-Verleih für Kinder. Das Angebot trifft auf reges Interesse – nicht nur bei Hallensern.

Neues Geschäftsfeld in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am späten Samstagmittag kommen plötzlich immer mehr Kinder mit ihren Eltern zu dem Stand am Kreisel auf der Peißnitz. Eines nach dem anderen sucht sich eines der am Rand der Fläche geparkten E-Autos aus. Nach einer kurzen technischen Einweisung kann es losgehen.