Quedlinburg/MZ. - Die Zeiten von Fürst Pückler und von Schoko, Vanille, Erdbeere sind längst vorbei. Die Auswahl an Eissorten sprengt so manchen Tresen. Wir haben den Test gemacht, was und wo es in Quedlinburg am besten schmeckt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.