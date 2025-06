Feuer, Musik, Überraschung Park- und Heimatfest Mühlanger: Was die Besucher dieses Jahr ganz neu erwartet

Mühlanger feiert am Wochenende das 26. Park- und Heimatfest. Warum sich der Ort perfekt für ein sicheres Fest eignet, welche Highlights geplant sind und was in diesem Jahr alles neu ist.