VEB Blechwarenfabrik Rothemark in Wittenberg wird zur Werkstatt

In der Wittenberger Rothemark hat Hendrik Schandert eine alte Halle saniert. Warum er sie nicht abreißen wollte. Und was Töpfe damit zu tun haben.

Wittenberg/MZ - Er hätte das nicht tun müssen und es gibt sogar Leute, die ihn deswegen bis heute für ein bisschen verrückt halten. Sein Vater gehört dazu. Mann, Junge, so muss man sich die Debatten wohl vorstellen im Hause Schandert, warum um alles in der Welt hast du denn die Wände nicht verputzt? So jedenfalls berichtet es der Sohn. Hendrik Schandert ist der Chef einer hochmodernen Lackier- und Karosseriewerkstatt in Wittenberg-Rothemark. Um Ostern herum ist sein Unternehmen, man nennt sich Lukz, in Großbuchstaben, aus Labetz hierher umgezogen.