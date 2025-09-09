EIL
Olé Party in Ferropolis Vanessa Mai, Mickie Krause, Mia Julia sorgen für Inselfieber - Mit vielen Bildern
Olé Party sorgt bei fast 7.000 Fans für Nonstop Party auf der Halbinsel Ferropolis.
09.09.2025, 11:30
Wenn der Beat aus den Boxen dröhnt, Kanonen endlos viele Papierschlangen in die Menge schießen, auf der Bühne Feuerwerfer in Aktion sind und das Publikum grundsätzlich schrille und zum Teil schreiend bunte Outfits trägt, dann ist Olé Party. Am Samstag verwandelte sich die Arena auf der Halbinsel Ferropolis in den berüchtigten „Bierkönig“.