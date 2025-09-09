Olé Party sorgt bei fast 7.000 Fans für Nonstop Party auf der Halbinsel Ferropolis.

Vanessa Mai, Mickie Krause, Mia Julia sorgen für Inselfieber - Mit vielen Bildern

Fast 7.000 Fans pilgern am Samstag nach Ferropolis. Besonders die Mallorca-Stars, wie hier „Der Partycrasher“, sorgen für ausgelassenes Feiern.

Wenn der Beat aus den Boxen dröhnt, Kanonen endlos viele Papierschlangen in die Menge schießen, auf der Bühne Feuerwerfer in Aktion sind und das Publikum grundsätzlich schrille und zum Teil schreiend bunte Outfits trägt, dann ist Olé Party. Am Samstag verwandelte sich die Arena auf der Halbinsel Ferropolis in den berüchtigten „Bierkönig“.