Im Stadtrat geht es um Vandalismus, Spielplätze, Aufwandsentschädigungen und die Wahl im Juni. Bislang will niemand Ortsvorsteher in Jüdenberg werden.

Unmut im Stadtrat - Warum es in Jüdenberg wohl keinen Ortsvorsteher geben wird

Vandalismus in Gräfenhainichen

Die Stadt investiert immer wieder in Spielplätze.

Gräfenhainichen/MZ. - Ganz so heiß, wie es die sommerlichen Außentemperaturen vermuten ließen, ging es in der Gräfenhainichener Stadtratssitzung am Vorabend des Feiertages dann doch nicht zu. Negativ und daher mit reichlich Potenzial für Unmut ist im Bericht des Bürgermeisters die Feststellung von vermehrt aufgetretenem Vandalismus im Stadtgebiet.