Kemberg/MZ - Ein 50-jähriger BMW-Fahrer befuhr am 13. November um 19.14 Uhr die Straße Schützenplatz in Kemberg in Richtung B 2.

In Höhe der Hausnummer 1 hielt er an und fuhr rückwärts in einen dort gelegenen Stellplatz ein, um anschließend zu wenden und in Richtung Bergwitz zu fahren. Ein hinter ihm fahrender 18-jähriger Kia-Fahrer bemerkte das nicht und stieß ungebremst mit dem noch auf der Straße befindlichen vorderen Fahrzeugbereich des BMW zusammen.

Unfall in Kemberg Kemberg (Foto: Feuerwehr Kemberg)

In der Folge fuhr er in Fahrtrichtung weiter und kollidierte mit einem rechtsseitig abseits der Fahrspur stehenden Baum, wo er zum Stehen kam. Der BMW wurde auf den daneben parkenden Mercedes-Benz geschoben. Der Kia-Fahrer wurde leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Kia und der BMW abgeschleppt werden mussten. Durch Kameraden der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden.