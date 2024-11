Unfallflucht in Wittenberg – Pkw gerät in Gegenverkehr und flüchtet

Wittenberg/MZ - Eigenen Angaben zufolge befuhr ein 48-Jähriger mit einem Transporter am Mittwochmorgen in Wittenberg den Neumühlenweg aus Richtung Rote Landstraße kommend in Richtung Stadtwald, als ein entgegenkommender Pkw aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Lesen Sie auch: Ohne Kennzeichen und unter Drogen: 18-Jähriger in Wittenberg erwischt

In der Folge touchierten sich die jeweils linken Außenspiegel beim Aneinandervorbeifahren, wobei Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Gegen den 37-jährigen Halter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.