Ein Radfahrer wird in Pratau verletzt, der Autofahrer fährt davon. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Pratau/MZ - Nach einer Unfallflucht in der Wittenberger Ortschaft Pratau sucht die Polizei Zeugen. Bereits am 25. August war es gegen 16 Uhr im Kreisverkehr an der Kienbergstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 16-jährigen Radfahrer gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach wollte der Pkw in den Kreisverkehr einfahren, während der Jugendliche mit seinem Rad den dortigen Radweg nutzte und vorfahrtsberechtigt querte. Das Fahrzeug erfasste den Radfahrer, der daraufhin stürzte und schwer verletzt wurde.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/469-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.

Der Pkw-Fahrer habe nach Angaben der Polizei kurz abgebremst, sei dann aber ohne anzuhalten weitergefahren. Mehrere andere Autos befanden sich zur Unfallzeit ebenfalls im Kreisverkehr, sodass die Ermittler hoffen, dass Zeugen wichtige Hinweise geben können.