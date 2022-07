Bergwitzsee: Suche nach verunglücktem Stand-up-Paddler bisher erfolglos

Bergwitz/MZ - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Wochenende den Bergwitzsee nach dem Körper eines 47-Jährigen aus dem Landkreis Wittenberg abgesucht. Der Mann, ein Stand-up-Paddler, war mit seinem Brett auf dem See unterwegs, als er am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ins Wasser fiel und anschließend nicht wieder auftauchte. So berichtete es am Sonntag die Polizeidirektion Dessau-Roßlau unter Berufung auf Angaben von Zeugen; der 47-Jährige sei mit Bekannten am See gewesen. Die Suche nach dem Vermissten war den weiteren Angaben zufolge am späten Abend abgebrochen und am Sonntagvormittag wiederaufgenommen worden. An dem Einsatz - links Aufnahmen vom Samstagabend - beteiligten sich die Tauchergruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Feuerwehr, die Wasserwacht des DRK, Polizei und Wasserschutzpolizei. Auch zwei Hubschrauber suchten das Gelände ab, sie wurden den Angaben zufolge von der Landespolizei und von der Bundeswehr zur Verfügung gestellt. Am Sonntag wurde die Suche nach dem Vermissten am Abend um 18 Uhr beendet - ergebnislos. Sie soll fortgesetzt werden. Zur Unglücksursache sei noch nichts bekannt, hieß es seitens der Polizeiinspektion.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<