Der Wintermarkt am Ascherslebener Bestehornhaus wird auch zu Weihnachten seine Pforten öffnen. Das teilt der Betreiber mit. Wann er den Markt öffnen wird.

Aschersleben/MZ/fge - Der Wintermarkt am Ascherslebener Bestehornhaus geht in die Verlängerung. Nachdem der kleine Markt im Bereich des Biergartens am 21. Dezember zusammen mit dem Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus erst einmal seine Pforten geschlossen hat, teilt Betreiber Denis Bromann jetzt mit, dass es bald weitergehe.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 25. und 26. Dezember, wird er von 13 Uhr bis 22 Uhr die Luken zu seinem Kiosk wieder öffnen und für alle, die immer noch nicht genug haben von Glühwein, Bombardino & Co., wieder da sein. Neben heißen und kalten Getränken wird es natürlich auch zum Wintermarkt passende Essensangebote geben.

Weiterhin soll der Markt auch am Wochenende, also am 27. und 28. Dezember, von 17 Uhr bis 22 Uhr seine Gäste erwarten. Weitere Öffnungszeiten sind derzeit in Planung und werden rechtzeitig vom Betreiber bekanntgegeben.