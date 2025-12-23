Die erste Runde des Projektes Alphajob der Kreisvolkshochschule Wittenberg ist beendet. Was dahinter steckt, wie die Ergebnisse ausgefallen sind und wie es weitergehen soll.

Mischung aus Unterricht und Praktikum bringt Hälfte der Teilnehmer in Jobs

Wittenberg/MZ. - Die junge Frau ist 28 Jahre alt, stammt aus Syrien und freut sich sehr auf das neue Jahr. Ein Grund ist der Job, den sie endlich gefunden hat. Sie wird als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft in Wittenberg arbeiten.