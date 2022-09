Unfall bei Eutzsch - Unaufmerksam in den Kreisel gefahren

Eutzsch/MZ/AGR - Zu einem Unfall ist es am Dienstag im Eutzscher Kreisel gekommen. Eine 67-jährige VW-Fahrerin, die auf der B 2 aus Richtung Kemberg kommend in Richtung Wittenberg unterwegs war, stieß beim Einfahren in den Kreisverkehr Eutzsch mit einem vorfahrtsberechtigten Audi zusammen, dessen 58-jähriger Fahrer sich bereits im Kreisverkehr befand.

Durch den Aufprall drehte sich der Audi und der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während die 67-Jährige mit ihrem VW in die Werkstatt fahren konnte, musste der Audi abgeschleppt werden.