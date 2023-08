In Gräfenhainichen herrscht Trauer um Torsten Kunze. Der Schulleiter der Förderschule an der Lindenallee ist plötzlich verstorben.

Förderschule an der Lindenallee: Direktor Torsten Kunze aus Gräfenhainichen plötzlich verstorben

Gräfenhainichen/mz/AHÜ - Vollkommen unerwartet ist in der vergangenen Woche Torsten Kunze, Schulleiter der Förderschule an der Lindenallee in Gräfenhainichen, verstorben. Auf der Webseite der Bildungseinrichtung heißt es: „Tief erschüttert trauern wir um unseren Schulleiter und Kollegen Torsten Kunze.“