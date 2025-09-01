weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kurioser Treffer in Kemberg: Torerfolg vor dem Anstoß zählt

Kemberg verliert die Heimpremiere in der Fußball-Landesliga mit 1:2. Reppichau kann die Partie nach frühem Rückstand kurz vor dem Abpfiff durch den Siegtreffer noch drehen.

01.09.2025, 09:30
Ein Tor für die Historie: Joel Schulze trifft für Kemberg vor dem amtlichen Anstoß.
Kemberg/MZ/hü. - Das ist das Blitztor in der Kemberger Vereinsgeschichte! Exakt 120 Sekunden vor dem offiziellen Anstoß liegen die Gasgeber – laut Eigenwerbung „regionale Talente mit internationaler Klasse“ – bereits vorn. Joel Schulze, der Neuzugang vom SV Golpa, hat zur Führung – offiziell ist es die vierte Minute – getroffen.