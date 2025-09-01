Kemberg verliert die Heimpremiere in der Fußball-Landesliga mit 1:2. Reppichau kann die Partie nach frühem Rückstand kurz vor dem Abpfiff durch den Siegtreffer noch drehen.

Ein Tor für die Historie: Joel Schulze trifft für Kemberg vor dem amtlichen Anstoß.

Kemberg/MZ/hü. - Das ist das Blitztor in der Kemberger Vereinsgeschichte! Exakt 120 Sekunden vor dem offiziellen Anstoß liegen die Gasgeber – laut Eigenwerbung „regionale Talente mit internationaler Klasse“ – bereits vorn. Joel Schulze, der Neuzugang vom SV Golpa, hat zur Führung – offiziell ist es die vierte Minute – getroffen.