Infizierte Wildschweine können die sogenannte Pseudowut auch an Haustiere weitergeben. Wittenbergs Kreisjägermeister erzählt, was Tierhalter beachten sollten.

Die Aujeszkysche Krankheit hat einen Hund im Kreis Wittenberg getötet. Sie wird durch Wildschweine übertragen.

Wittenberg/MZ. - Vor einem tückischen Virus warnt der Landkreis Wittenberg aktuell: Gemeint ist die sogenannte Aujeszkysche Krankheit, die von Wildschweinen auf Hunde und Katzen übertragen werden kann. Sie endet für diese Vierbeiner so gut wie immer tödlich.