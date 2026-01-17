weather wolkig
  Aujeszkysche Krankheit: Tödliche Tierkrankheit im Kreis Wittenberg: Jäger warnt vor Kontakt zu Wildschweinen

Infizierte Wildschweine können die sogenannte Pseudowut auch an Haustiere weitergeben. Wittenbergs Kreisjägermeister erzählt, was Tierhalter beachten sollten.

Von Lea Fischer 17.01.2026, 10:15
Die Aujeszkysche Krankheit hat einen Hund im Kreis Wittenberg getötet. Sie wird durch Wildschweine übertragen.
Die Aujeszkysche Krankheit hat einen Hund im Kreis Wittenberg getötet. Sie wird durch Wildschweine übertragen. (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Wittenberg/MZ. - Vor einem tückischen Virus warnt der Landkreis Wittenberg aktuell: Gemeint ist die sogenannte Aujeszkysche Krankheit, die von Wildschweinen auf Hunde und Katzen übertragen werden kann. Sie endet für diese Vierbeiner so gut wie immer tödlich.