Aujeszkysche Krankheit Tödliche Tierkrankheit im Kreis Wittenberg: Jäger warnt vor Kontakt zu Wildschweinen
Infizierte Wildschweine können die sogenannte Pseudowut auch an Haustiere weitergeben. Wittenbergs Kreisjägermeister erzählt, was Tierhalter beachten sollten.
17.01.2026, 10:15
Wittenberg/MZ. - Vor einem tückischen Virus warnt der Landkreis Wittenberg aktuell: Gemeint ist die sogenannte Aujeszkysche Krankheit, die von Wildschweinen auf Hunde und Katzen übertragen werden kann. Sie endet für diese Vierbeiner so gut wie immer tödlich.