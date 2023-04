Leipzig/DPA - Im Ergebnis der Ermittlungen zum gewaltsamen Tod einer Frau in einem Leipziger Hotel hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes gegen den Verdächtigen erhoben.

Zunächst sei Totschlag angenommen worden

Dem Mann aus Sachsen-Anhalt wird vorgeworfen, die 31-Jährige am 8. November 2022 umgebracht zu haben, wie die Behörde am Montag mitteilte. Zunächst sei Totschlag angenommen worden, doch bestehe nun dringender Tatverdacht des Mordes aus niederen Beweggründen und der Heimtücke.

Weitere Angaben dazu werden nicht gemacht. Die Erörterung des Sachverhalts und der Ermittlungsergebnisse sei der Hauptverhandlung am Landgericht Leipzig vorbehalten, das nun über die Anklage entscheiden und einen Prozesstermin festlegen muss.

BILD: Mann soll Callgirl erstochen haben

Der 42-Jährige, der im Raum Wittenberg lebte, ist seit dem 10. November 2022 in Untersuchungshaft. Er war am 9. November 2022 festgenommen worden, nachdem die leblose Frau am Abend zuvor in einer als „Stundenhotel“ bekannten Herberge im Ortsteil Sellerhausen-Stünz entdeckt worden war.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung (Montag) soll sie ein Callgirl und erstochen worden sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigte das nicht und gibt keine Auskunft, wie das aus Bulgarien stammende Opfer zu Tode kam.