In Sachsen-Anhalt gibt es 79.000 Einelternfamilien, betroffen sind vor allem Mütter. Viele arbeiten in Teilzeit, das Armutsrisiko ist hoch. Linke fordert spezielle Angebote – Ministerin Petra Grimm-Benne wiegelt ab.

„Akut von Armut bedroht“: Die Last der Alleinerziehenden

Eltern in Sachsen-Anhalt

Wer Kinder allein oder getrennt erzieht, stemmt einen herausfordernden Alltag. In Sachsen-Anhalt sind 28,3 Prozent der Familien Alleinerziehende.

Halle/MZ. - Probleme bei der Betreuung, Nachteile auf dem Arbeitsmarkt, höheres Armutsrisiko: Wer sein Kind allein großzieht, steht vor enormen Herausforderungen. „Ein Drittel der Alleinerziehenden in Sachsen-Anhalt sind akut von Armut bedroht“, sagte Eva von Angern, Linken-Fraktionsvorsitzende im Landtag, am Dienstag während eines Pressegesprächs zu einer Großen Anfrage an die Landesregierung. „Das ist ein großes Problem für unser Land. Für viele Alleinerziehende reicht der Arbeitslohn kaum zum Leben, weil sie nur über ein geringes Einkommen verfügen.“