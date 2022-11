Tote Frau in Leipziger Hotel: Polizei nimmt 42-Jährigen fest

Im Osten von Leipzig ist am Dienstag in einem Hotel eine Frau tot aufgefunden worden. Weil die Ermittler von einem Tötungsdelikt ausgehen, wurde die Obduktion der Leiche angeordnet. Ein 42-Jähriger ist am Donnerstag vorläufig festgenommen worden.

Leipzig/dpa/mz - In einem Hotel im Ortsteil Sellerhausen-Stünz im Osten von Leipzig ist am Dienstag eine Frau tot aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Staatsanwaltschaft hat laut Leipziger Volkszeitung am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 42-Jährigen beantragt. Er war zuvor schon vorläufig festgenommen worden. Der verdächtige Deutsche soll noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft hat zudem die Obduktion der Leiche in der Rechtsmedizin angeordnet. Das Opfer war nach Behördenangaben eine 31 Jahre alte Bulgarin. Weitere Angaben wurden vorerst nicht gemacht.