Till und Finn Eißner leben für Motocross: Was die sechs und neun Jahre alten Brüder so begeistert

Wittenberg/mz. - „Ich möchte am Jahresende auf dem Podest stehen“, verkündet der Jüngere. „Ich möchte erst einmal Erfahrungen sammeln“, erklärt der Ältere. Das Gespräch findet in der Pause zwischen zwei Rennen statt. Eigentlich sind die Jungs total kaputt und möchten lieber schlafen. Die Rede ist von Finn (9) und Till (6). Unterwegs waren die beiden aus dem Wittenberger Ortsteil Mochau am Wochenende mit ihren Motorrädern bei der Eröffnung des X-Sport-Cup auf der Rennstrecke des MSC Roitzsch e.V.