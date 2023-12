Catrin Rhode leitet das Tierheim in Wittenberg. Viele Schicksale stehen in ihrer Datenbank.

Wittenberg/MZ. - Einen Vermittlungsstopp für die Zeit vom 20. Dezember 2023 bis zum 7. Januar 2024 kündigt die Leiterin des Wittenberger Tierheims, Catrin Rhode, an. Einerseits soll damit verhindert werden, dass Tiere als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum landen. Zum anderen möchte man vermeiden, dass ein potenzieller neuer Mitbewohner in den Feiertagstrubel gerät, was mit Stress für die Tiere verbunden wäre. Und davon hatten die meisten, die aktuell im Tierheim sind oder im Verlauf dieses Jahres dorthin kamen, in ihren bisherigen Leben schon genug.