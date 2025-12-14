Geschäftsübergabe Inhaber trennt sich von seinen Apotheken in Harzgerode und Wippra - wie es weitergeht

29 Jahre nach der Eröffnung der Löwen-Apotheke ist für Dr. Frank Haenel Schluss in Harzgerode. Und auch die Apotheke in Wippra hat er verkauft. Doch auch künftig werden Kunden nicht vor verschlossenen Türen stehen. Und auch für seine Apotheke in Blankenburg hat er Pläne.