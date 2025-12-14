weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  Geschäftsübergabe: Inhaber trennt sich von seinen Apotheken in Harzgerode und Wippra - wie es weitergeht

Geschäftsübergabe Inhaber trennt sich von seinen Apotheken in Harzgerode und Wippra - wie es weitergeht

29 Jahre nach der Eröffnung der Löwen-Apotheke ist für Dr. Frank Haenel Schluss in Harzgerode. Und auch die Apotheke in Wippra hat er verkauft. Doch auch künftig werden Kunden nicht vor verschlossenen Türen stehen. Und auch für seine Apotheke in Blankenburg hat er Pläne.

Von Susanne Thon 14.12.2025, 14:50
Ein Abschied, der schwer fällt: Dr. Frank Haenel mit seinem Team in der Löwen-Apotheke in Harzgerode, die er vor 29 Jahren eröffnet hat.
Ein Abschied, der schwer fällt: Dr. Frank Haenel mit seinem Team in der Löwen-Apotheke in Harzgerode, die er vor 29 Jahren eröffnet hat. Foto: Löwen-Apotheke

Harzgerode/MZ. - Die beiden Apotheken in Harzgerode, die Berg-Apotheke in der Oberstraße und die Löwen-Apotheke in der Unterstraße, werden ab 2026 in einer Hand sein. Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen dafür.