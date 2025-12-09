Wie es im Landkreis um das Tierwohl steht, warum wieder eine Sicherstellung notwendig wird und vor illegalem Welpenhandel gewarnt wird.

Tierheim Wittenberg: 40 Katzen und 25 Hunde könnten dort aufgenommen werden.

Wittenberg/MZ. - Das Tier-Elend hört nicht auf. Nachdem erst im Juni dieses Jahres 32 von 43 französische Bulldoggen mit Qualzuchtmerkmalen bei Coswig sichergestellt wurden, bereitet man sich aufseiten des Veterinäramtes beim Landkreis Wittenberg auf einen neuen Einsatz vor.