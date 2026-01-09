Im Landkreis Wittenberg kommt es durch das Sturmtief „Elli“ zu Behinderungen im Schulbus-Verkehr. Auch in der Müllentsorgung gibt es Einschränkungen.

Wittenberg/MZ. - Aufgrund des Sturmtiefs „Elli“ kommt es vereinzelt zu Behinderungen im Schulbus-Verkehr im Landkreis Wittenberg. Die Fahrten zu den Schulen am Morgen seien mit Ausnahme einzelner Verspätungen problemlos verlaufen, teilt Landkreis-Sprecher Alexander Baumbach mit.

Bei den Heimfahrten komme es vereinzelt zu Einschränkungen: Für die Sekundarschulen Jessen-Nord und Annaburg sowie das Gymnasium Jessen entfällt die zweite Heimfahrt im Schülerverkehr. Laut Landkreis telefoniert das Verkehrsunternehmen gerade mit den betroffenen Schulen, damit die Schülerinnen und Schüler mit der ersten Tour heimfahren können, weil die Busse durch angepasste Geschwindigkeit Verspätungen einfahren. Die zweite Tour verschiebe sich sonst zu weit nach hinten.

Die Kreisverwaltung stehe hierzu im Austausch mit den betroffenen Schulen, damit Eltern direkt informiert werden können.

Einschränkungen bei der Müllentsorgung

Wie der Landkreis zur Mittagszeit bekanntgab, kommt es aktuell zu witterungsbedingten Einschränkungen bei der Müllentsorgung. Wer heute keine Leerung seiner Tonne hatte, solle diese über das Wochenende einstellen. Auch für den morgigen Samstag könne es zu Einschränkungen bei der Sammlung kommen.

Verkehrssituation ruhig, bisher keine Glätteunfälle

Insgesamt sei die Situation auf den Straßen am Morgen ruhig verlaufen. Laut Polizei gab es weder Glätteunfälle noch Verkehrsbehinderungen.